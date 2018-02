San Juan de Lurigancho: padre del supuesto asesino de niña indicó que este "fumaba, no trabajaba" [VIDEO]

La investigación del crimen de M. J. V. R., menor de 11 años cuyo cuerpo fue encontrado calcinado en San Juan de Lurigancho, sigue con freno. Fue así que se logró identificar al principal sospechoso del asesinato de la niña, quien había sido denunciada como desaparecida por su mamá.



El sujeto responde al nombre de César Alva Mendoza, hombre que aparece en la grabación de una cámara de seguridad llevando a la víctima en una bicicleta. Para muchas personas en las redes sociales, dicho material y las denuncias que se hicieron en su contra en el pasado fueron suficientes para 'pedir su cabeza' a las autoridades.



Ante esta avalancha de acusaciones, el padre de César Alva Mendoza se pronunció. Encontrado por los reporteros de Perú21, el progenitor del supuesto asesino de M. J. V. R. afirmó que su hijo no vivía en su casa.



Además de eso, el papá de César Alva Mendoza indicó que este no ejercía alguna ocupación. "Fumaba, no trabajaba", señaló al medio.



Cabe mencionar que los especialistas de la Policía están realizando pruebas de luminol en el predio donde César Alva Mendoza habría estado recientemente, el cual está muy cerca del sitio donde el cadáver de la menor fue hallado.



Video: Perú21