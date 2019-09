SJL: Le arrancan la oreja a sujeto de una mordida y le cortan el rostro a su esposa para robarles 300 soles

¡TERRIBLE! Una pareja de esposos fue atacada salvajemente por un grupo de delincuentes hasta quedar desfigurada. Todo ocurrió en la cuadra 17 del jirón Próceres de la Independencia en San Juan de Lurigancho.



Según consignó 90 Matinal, los esposos salían de comer cuando fueron interceptados por cinco vándalos que intentaron robarles sus pertenencias. Tras poner resistencia, fueron brutalmente atacados.

Lucero Guido contó que los criminales la amenazaron y le desfiguraron el rostro. "Uno de ellos me dijo 'ya no vas a ser bonita' y me cortaron y me metieron un puñete. No podía ver", denunció.

Asimismo, aseguró que los delincuentes le arrancaron una parte de la oreja a su esposo de una mordida y los golpearon hasta dejarles varios moretones, además de cortarlos con una tijera.

Además de masacrarlos, los sujetos les arrebataron sus celulares y un total de 300 soles. Sin embargo, al ir a poner la denuncia a la comisaria de La Huairona, denuncian que los efectivos les indicaron que investigaran por sus propios medios.

Las víctimas han solicitado a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho las imágenes de una cámara de seguridad de la zona, que podría ayudar con la identificación de los delincuentes.