Se gana la confianza de los ancianos para entrar a sus casas y saquearlas. La mujer de este video ha sido acusada de engañar a adultos mayores y aprovecharse de sus enfermedades. Se presenta con las siguientes palabras: "Estamos de campaña". Pero esta es nada menos que la modalidad de robo que usaría la falsa enfermera en el distrito de San Juan de Lurigancho.



Varios ancianos, víctimas de la mujer que aún no ha podido ser identificada, ya la señalan como el terror de Zarate.



De acuerdo a América Noticias, la mujer se viste de blanco y lleva indumentaria de enfermera, y ofrece medir la presión a los ancianos. Además, dice que trabaja en un hospital y propone a los ancianos conseguirles citas médicas.



Doña Celestina, una de las víctimas de la falsa enfermera, contó que la mujer le robó 12 mil soles y la despojó de joyas y ropa.



Pero Doña Celestina no es la única víctima de esta mujer. Una pareja de ancianos llegó al hospital de emergencia luego de tomar unos somníferos que casi los mata.



La pareja de ancianos trabajaba en una bodega, que también fue saqueada por la falsa enfermera, quien también es conocida como la "pepera de San Juan de Lurigancho".



No tiene límites. Al parecer, la mujer seguiría buscando nuevas víctimas. Si la reconoces -tiene un lunar en la oreja derecha- no dudes en comunicarte al siguiente número: 998 131696.