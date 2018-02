San Juan de Lurigancho: El desgarrador llanto de mamá de niña calcinada cerca a comisaria

La madre de la niña que fue encontrada calcinada no soporta el dolor. Ella fue hasta la comisaría de Canto Rey donde encontraron a su hija y con desgarradores gritos pidió justicia para la menor de 11 años.



La pequeña Jimena de 11 años fue reportada como desaparecida ayer, pero esta mañana su cuerpo fue hallado en un desolado lugar a diez minutos de la comisaría. En este centro, la pequeña participaba de un taller por vacaciones.



"Algo ha pasado de hecho en la comisaría, yo sé, yo decía ahí es", grita la madre de la menor. Ella tuvo que ser sostenida por sus familiares porque el dolor la hacía desvanecerse. La Tercera Fiscalía Provincial Mixta de San Juan De Lurigancho abrió investigación por este caso.



El padre de la menor dice que no supervisó que la menor ingresará a la comisaría, pero que la dejó en la puerta. "No la vi ingresar, en la cámara vimos que no ingresó, pero tampoco se acerco a la acera", cuenta el familiar de la menor.



Un mototaxista encontró el cuerpo calcinado de la menor a las cinco de la madrugada. "Yo pensé que era un maniqui, me acercó un poco más y era un cuerpo de mujer", cuenta el sujeto que reportó el crimen.

Madre llora por niña calcinada