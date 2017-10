SJL: Hallan muerta a niña de 10 años en su vivienda, ¿qué pasó? [VIDEO]

Conmoción en San Juan de Lurigancho. Esta madrugada, una menor de 10 años fue hallada muerta en su propia vivienda, ubicada en el asentamiento humano Nueve de Febrero. Aún se desconocen las circunstancias de su muerte, pero los vecinos creen que se trató de un suicidio.



En tanto, la familia con la que vivía la menor negó haberla maltratado, y descartó de que haya sufrido de bullying en el colegio.



"Acá no le hacemos nada. A ella no le faltaba nada. Si estuviera maltratada estuviera deprimida. Ella es la mejor de su clase. Una niña aplicada. Será porque extrañaba a su verdadera mamá. Mi mamá la trajo cuando tenía cinco años y la hemos criado", indicó la mujer que estaba a su cuidado.



Los familiares contaron a Buenos Días Perú que la menor habría decidido acabar con su vida luego de que la castigaran con no ir a un paseo escolar por haberse portado mal con su prima mayor.



Todo indica que la niña usó una bufanda para ahorcarse.



Se supo que la menor no tenía mamá y vivía con tres personas. Su cuerpo fue llevado a la Morgue Central para los exámenes correspondientes. La Policía inició las investigaciones dentro de la vida para determinar la razón del deceso de la escolar.