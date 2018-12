El caso del menor asesinado por un adolescente de 13 años en San Juan de Lurigancho sigue levantando indignación. Y es que al parecer, el presunto asesino habría utilizado el arma de reglamento de su padre, un suboficial de la Policía que trabaja en la comisaría de Canto Rey, identificado como Hugo S.P.



Según los familiares de la víctima, un menor de 13 años de nombre Jefferson, al momento ni el presunto asesino ni su padre han sido detenidos por la Policía. Denuncian que el suboficial tendría influencias, lo que les permitiría seguir en la impunidad.

Asimismo, acusó a Hugo S.P. por haberle ofrecido dinero a cambio de su silencio. "Cuando estaba dando mi declaración ahí en la Dirincri ha tratado de hacer un trato conmigo, prácticamente para comprarme. Supuestamente nos quiere ayudar pero que no digamos nada, que no se haga público en las noticias. Me ofreció dinero", dijo la joven a ATV Noticias.

Hermana de menor asesinado por amigo dice que policía intentó 'comprarla' y que borraron su denuncia. Video: ATV Noticias

Por si fuera poco, la joven también denunció que le borraron la denuncia por la muerte de su hermano. "Fui a la Dirincri ayer y dicen que no sale, con mis datos, no aparece ningún informe sobre mi declaración. Quería una copia y no aparece, parece que la han borrado, es como si yo no hubiese hecho nada", contó.

Entre lágrimas, la hermana de la víctima reveló algunos detalles sobre la relación del menor con el presunto asesino. "El niño sí tenía problemas con mi hermano. Siempre le ha buscado problemas a él y a los niños del barrio, siempre los amenazaba con el arma", denunció.

"Una vez yo le pregunté a mi hermano y él me dijo 'hermana me siento morir' (...) Creo que ya anteriormente lo han estado amenazado y no ha querido contarme", dijo entre lágrimas.

Finalmente, la joven aseguró que le parecía extraño que su hermano haya accedido a entrar a la casa del menor para ver una película. "Mi hermano no entra en ninguna casa, menos en casa ajena, creo que lo han incentivado para que entrara porque nosotros solo le dimos permiso para que vaya al Internet", agregó.