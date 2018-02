"Yo lo hubiese matado": Indignada madre pide a vecinos de SJL que asistan a marcha por Jimenita

Una madre expresó total repudio contra César Alva Mendoza, el 'Monstruo de la bicicleta', quien secuestró, violó, asesinó y calcinó a la Jimenita, de 11 años, en San Juan de Lurigancho.



La mujer, que se encontraba repartiendo volantes para la marcha por Jimenita el 8 de febrero, no pudo evitar condenar el cruel crimen, y pidió a los vecinos de San Juan de Lurigancho que acompañen a la familia este jueves.



"Es algo que no tiene nombre. Es un pedófilo. Si le hubiese pasado a mi hija, lo que hubiese hecho, no importa que me hayan metido a la cárcel, yo agarraba una pistola y lo hubiese matado", afirmó la mujer.



Y es que el asesinato de Jimenita ha provocado gran conmoción entre los peruanos, a tal punto que muchos exigen que se aplique la pena de muerte en casos de violación.



La manifestiación por Jimenita, denominada “marcha por la justicia, seguridad y paz para nuestros hijos”, tendrá como punto de encuentro la Plaza San Martín. El evento está programado a partir de las 5 de la tarde.



“Marchemos hacia el Congreso a exigir que se creen mejores leyes que protejan a nuestros hijos y castiguen a los violadores con pena de muerte. Únete a esta movilización y hagamos que todo nuestro país reclame a una viva voz que esto tiene que cambiar”, se lee en el mensaje del evento en Facebook.