¡Para no creerlo! Una auxiliar de un colegio en San Juan de Lurigancho sembró la indignación al tratar de justificar el bullying que viene sufriendo un menor de 14 años a manos de sus compañeros durante el último año y medio.

Los padres del menor denunciaron ante las cámaras de ATV Noticias que el adolescente sufre de bullying en su propio colegio de San Juan de Lurigancho. Tales son los maltratos que el niño ha comenzado a tartamudear y será cambiado de centro educativo.

El último episodio de bullying sufrido por el menor fue registrado por una de sus compañeras, quien compartió el video exigiendo que los abusos cesen contra el adolescente. Los padres fueron al colegio de San Juan de Lurigancho para pedir el video y la UGEL para denunciar el hecho, pero lamentablemente se encontraron con muchas trabas.

En un enlace en directo con el programa de Milagros Leiva , la reportera y los desesperados padres se apersonaron al colegio de San Juan de Lurigancho, pero esta vez no solo les cerraron la puerta en la cara, sino que también les brindaron una indignante justificación para con los abusos.

"Sí aceptamos el bullying pero no aceptamos que el señor venga a decir que el niño era alegre, jovial cuando siempre se ha manifestado sentadito, no hablaba, cómo lo vamos a ayudar", dijo una auxiliar del colegio de San Juan de Lurigancho.

Indignada, la reportera les asegura que deben ayudar a los menores víctimas de bullying, así ellos no denuncien los maltratos por miedo. "No es que no nos metamos, pero en este caso hemos estado todos en movimiento. Una auxiliar se percató, pero no lo estaban pateando, sí lo estaban molestando pero no lo estaban pateando", dijo tratando de justificar su propia inacción.



Pero lo más indignante de su testimonio llegó cuando el padre le aseguró que su hijo empezó a tartamudear tras los abusos. "Si vieran todo lo que hablan en el salón. El señor es el que primero le ha hecho daño psicológico al niño porque el señor tiene cantidad de mujeres", dijo.

Asimismo, la auxiliar del colegio de San Juan de Lurigancho confirmó que sí vio el video de la agresión donde molestan y le quitan la mochila al adolescente. Sin embargo, aseguró que era la hora del recreo y no había nadie custodiando a los menores.

Finalmente, indicó que un total de cinco alumnos fueron suspendidos del colegio de San Juan de Lurigancho por el caso de bullying, sin embargo la UGEL les levantó la sanción.