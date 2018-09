San Juan de Lurigancho: Joven es asaltada frente a serenos y ninguno se metió por inaudita razón

¡Para no creerlo! Una joven universitaria sufrió el robo de su celular en San Juan de Lurigancho. Sin embargo, lo más indignante del caso es que el atraco ocurrió en presencia de los serenos de Zárate, quienes se negaron a ayudarla.

La joven contó entre lágrimas que un sujeto le robó el celular en un paradero ubicado en Acho. Sin miedo, la víctima lo persiguió hasta el río Rímac, donde pidió ayuda a unos efectivos de Serenazgo que no quisieron capturar al delincuente por una inaudita razón.

“Yo estaba llegando al paradero en Acho y estaba respondiendo un mensaje, iba a bajar del carro y él me jaló el celular, yo gritaba y nadie me ayudó, yo lo he correteado hasta el río Rímac, me he caído, él me ha amenazado, he corrido, he bajado al río. El serenazgo no ha hecho nada, me dijeron que no se ocupaban de ese lugar, que no era su jurisdicción”, contó la joven víctima de robo.

Testigos del atraco criticaron a los serenos de Zárate por no intervenir y negarse a auxiliar a la joven. Por su parte, los efectivos se justificaron diciendo que no pudieron hacer nada ya que esa labor le corresponde a los serenos de El Agustino.

Al notar la presencia de las cámaras de RPP, los serenos negaron lo ocurrido y aseguraron que no se percataron del robo. "Yo estaba a cargo de la maquinaria, mi compañero me avisa y no me he percatado. No he escuchado", argumentó uno de ellos.



Joven es asaltada frente a serenos y ninguno se metió porque 'no era su jurisdicción'. Video: RPP

