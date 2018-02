Indignante. César Alva Mendoza, principal sospechoso del asesinato de Jimenita, entró en contradicciones y dio otra versión de los hechos. El ‘Monstruo de la bicicleta’ declaró que estaba "drogado" y que "olvidó todo".



Luego de confesar que mató a la niña de 11 años, ahora Alva Mendoza dice que la violó, pero la dejó con vida. ¿Por qué? Busca librarse de la máxima pena: cadena perpetua, que se aplica cuando hay violación seguida de muerte.



“ No la maté. Estaba drogado y me olvidé de todo. Cuando vi que me acusaban por gusto, me fui de Lima”, habría dicho.



De hecho, uno de los peritos les contó a los detectives que el interrogado era muy hábil, " cínico y manipulador". Incluso dijo que "hasta se quiere hacer el policía".



Cuando los detectives le hablaron sobre las imágenes donde aparece con la niña, a la que traslada en su bicicleta, tuvo el cinismo de decir que no era él.



Después de ser trasladado de Ica a Lima, el ‘ Monstruo de la bicicleta’, se mostró, por momentos, silencioso. "Ya se sabrá la verdad", repitió varias veces.



SUS PUBLICACIONES EN FACEBOOK



En una búsqueda extensa en Facebook y otras redes sociales, pudimos comprobar que César Augusto Alva Mendoza comparte fotografìas violentas, de mujeres y hombres desnudas y rostros de menores de edad. Incluso se pueden ver imágenes violentas y videos que posteriormente él mismo se encargó de borrar al enterarse que era buscado.