A raíz de la muerte de Jimenita, la menor de 11 años que fue salvajemente asesinada en San Juan de Lurigancho, una mujer denunció que el homicida César Alva Mendoza, ingresaba a la comisaria de Canto Rey con mucha frecuencia.

En el noticiero '90 Matinal' la denunciante declaró que casi a diario veía a César Alva Mendoza, conocido como el 'Monstruo de la bicicleta' en la dependencia policial, donde su sobrina también llevaba un taller de verano.

"Mi sobrina ha estudiado acá y ella ha pensado que César Alva Mendoza era policía porque paraba ahí adentro y entraba siempre. Como dijo el propio padre de Jimenita: ¿por qué lo suelta? Dos semanas estaba y salía, o sea el señor era conocido", señaló la iracunda mujer.

Trascendió que César Alva Mendoza (37), asesino de Jimenita, habría sido informante de la comisaría de Canto Rey. Testigos afirmaron que lo veían casi a diario por la zona.

OTRAS DENUNCIAS

Hace unos días, en el programa 'Cuarto Poder' dos víctimas denunciaron a César Alva Mendoza de haberlas golpeado y ultrajada. Una de ella es María quien contó que en abril del 2014, cuando tenía 17 años, se equivocó a tomar un bus para trasladarse a su casa. Ella se encontraba sola en San Juan de Lurigancho y sin dinero para poder regresar.



"En ese momento me crucé con ese monstruo y le pedí un sol. Se hizo pasar por una persona confiable y me dijo que el dinero lo tenía en su casa. Lo acompañé y me introdujo a la fuerza a su casa, luego abusó de mi", indicó la joven.

Refirió que lo denunció en la comisaría de Mariscal Cáceres, sin embargo no continuó con los trámites debido a que no contaba con dinero. "Llegué a mi casa con el rostro desfigurado y en shock", contó la víctima.

Otro caso es el de Susy. En el 2016, César Alva Mendoza la violó cuando la encontró sin poder salir de una casa multifamiliar que estaba cerrada con llave. Contó que la arrastró a una habitación, la golpeó y la amenazó con una tijera sino hacía lo que le decía.

Tras la ser ultrajada, Susy le contó a su esposo y fueron a la comisaría de La Huayrona, pero al recibir poco apoyo por partes de las autoridades, prefirió dejar de insistir. Ahora, pide justicia.