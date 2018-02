César Alva Mendoza (37) siempre usaba una bicicleta para interceptar a sus víctimas. Utilizando como excusa un desperfecto en el vehículo, se ganaba la confianza de de las niñas a quienes abordaba pretendiendo ser una buena persona.

Una niña de 11 años, junto con su padre, afirmó ante el Juzgado Penal de Turno de San Juan de Lurigancho que el depravado, en noviembre del 2016, la interceptó en la calle Los Ciruelos y le pidió que lo ayude a buscar unos tornillos de su bicicleta.

“Luego me pidió que suba para que sigamos buscando en el camino, pero apareció el guardián de mi colegio y, al saludarlo, el hombre me dio un sol, diciéndome que no le cuente a nadie. Después me citó para el día siguiente en el mismo lugar”, narró la víctima del repudiado César Alva Mendoza.

Agregó que ella le contó a su papá y con él fue al lugar de la cita, pero el sujeto no se apareció. La niña lo identificó por una ficha de Reniec que le mostraron.

Padre de niña asesinada en San Juan de Lurigancho dice que César Alva Mendoza tiene 8 denuncias por violación. Video: Latina

