San Juan de Lurigancho: ‘Monstruo de la bicicleta’ escondió cadáver de niña debajo de su cama

Hasta el más curtido detective de la División de Homicidios se estremeció con el escalofriante relato de César Augusto Gustavo Alva Mendoza (38), ‘El monstruo de la bicicleta’, quien confesó cómo violó y asesinó a Jimenita, de 11 años, y luego quemó el cadáver a pocos metros de su casa, en San Juan de Lurigancho.



Con lujo de detalles relató lo ocurrido la mañana del 1 de febrero, cuando la menor salió de su clase en el taller de manualidades (pedrería) del programa de vacaciones útiles del Club de Menores de la Comisaría de Canto Rey.



“Con mi bicicleta la atropellé y le causé una herida en el pie izquierdo, por ello la subo y la llevo al cuarto donde vivo”, expresó. Un video corrobora esta versión.



Su testimonio de lo ocurrido en el interior de la habitación ubicada en el segundo piso de la vivienda de la Mz. L, lote 21, en la urbanización ‘San Gabriel’, causa indignación y repudio.



Padre de niña asesinada en San Juan de Lurigancho dice que César Alva Mendoza tiene 8 denuncias por violación. Video: Latina

GOLPEADA

Entre las cuatro paredes del cuarto que alquilaba para vivir, el ‘monstruo’ abusó sexualmente de la indefensa menor. Trató de justificarse diciendo: “Estaba mareado, había tomado licor”. Agregó que no había consumido drogas.



Sobre las lesiones que la niña presenta en la cabeza y otras partes del cuerpo, César Alva no supo dar una explicación coherente. Señaló que Jimena se desmayó en el cuarto.



No obstante, los sabuesos de Homicidios están convencidos de que la golpeó para someterla. Seguidamente, confesó que la mató para que no lo denuncie.

EN UNA BOLSA

Aún era de día y por ello el homicida permaneció encerrado con el cadáver. “Arrastré el cuerpo y lo coloqué debajo de mi cama porque tenía temor de que mi papá lo descubra”, indicó.



Pasó la noche en la habitación. Su plan era desaparecer el cuerpo, pero como no pudo trasladarlo decidió quemarlo para que no identifiquen a la niña.

Imágenes muestran a sospechoso que siguió a menor y posiblemente sea causante de su muerte. (Video: Latina)

FUGÓ A ICA

“Coloqué el cuerpo en una bolsa. En la madrugada lo arrastré, lo dejé en la casa de al lado y le prendí fuego”, manifestó. Aseguró que actuó solo y que, tras arrojar el cadáver, fugó a Ica en busca de un familiar.



“Iba a trabajar en una mina donde me conocen”, añadió. Pero su destino final, según dijo, era un pueblo de Ayacucho.



De acuerdo a los resultados de la pericia psicológica, César Alva es un mitómano.

ES ADICTO A LAS DROGAS

Ni en el día de su cumpleaños, familiares y amigos visitaron a César Alva Mendoza (38), quien está detenido en los calabozos de la Dirincri.



Ante el total abandono en el que se encuentra por su condenable acto, se conoció que los detectives le proporcionan los alimentos. Además, un abogado de oficio asumió su defensa.



Tras su captura, su padre dijo que César Alva era adicto a las drogas y confirmó que es informante de la policía.



Actualmente, el homicida tiene dos procesos judiciales abiertos en su contra por hurto simple y lesiones culposas. En el primer caso estaría por ser sentenciado.



Mientras que las denuncias por violación están en el ámbito policial y no han sido judicializadas.

PRUEBAS CONFIRMAN QUE LA ESTRANGULÓ

Las pericias forenses confirmaron que César Alva Mendoza agredió sexualmente y estranguló a la pequeña Jimenita.



Luego de recibir la sumaria de necropsia de Medicina Forense, los detectives también determinaron que el depravado la embistió con su bicicleta, pues presentaba un golpe en el tobillo izquierdo. De esta forma la convenció de llevarla a una posta médica.



Por la lesión que presenta la víctima, se presume que usó una cuerda, soga, cable o correa para apretarle el cuello.

