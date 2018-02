San Juan de Lurigancho: Peluchín a favor de la 'ley de la cárcel' para el 'monstruo de la bicicleta'

El caso del monstruo de la bicicleta ha indignado a toda la población. César Augusto Alva Mendoza confesó que violó, asesinó y quemó el cuerpo de la menor Jimena de 11 años de edad después de atropellarla con su bicicleta para poder llevársela.

Incluso reos de Lurigancho y Canto Grande repudian el hecho cometido por el monstruo de la bicicleta. Familiares de los internos se comunicaron con la redacción de Trome para contar que en los centros penitenciarios ya lo esperan para 'darle su merecido'.

Sobre esta situación, se pronunció Rodrigo González 'Peluchín'. El conductor de Amor Amor Amor compartió un mensaje en su cuenta Facebook y reveló que él también ha recibido mensajes de internos donde le aseguran que se encargarán de ese sujeto.

Peluchín también señaló que le parece justa la 'ley de la cárcel' y entiende que puede polemizar por su postura sobre el tema pero asumirá las críticas. El conductor lamentó que este tipo de casos sigan sucediendo en el Perú.

"Durante muchos años internos me han hecho llegar mensajes de cariño y agradecimiento por entretener a su gente y familias. Gente con ganas de reinsertarse a la sociedad que saben el daño que esto produce aquí afuera. Me imagino el destino que tendrá en la cárcel en nombre de todas esas familias que pueden ser las suyas y que seguro se encargarán bien de este sujeto donde quiera que vaya a parar. "La ley de la cárcel" Me parece lo justo. Se que puedo tener problemas y críticas por escribir esto, las asumo", indicó Peluchín en su cuenta Facebook.

Finalmente, el conductor de Amor Amor Amor indicó en Facebook que todo el Perú debe unirse para luchar contra la impunidad que se ve. Peluchín mostró su indignación porque sabe que el 'monstruo de la bicicleta' tenía dos denuncias que jamás fueron judicializadas y que por ese motivo, no estaba en la cárcel.

"Ustedes serán más eficientes que nuestro asqueroso y corrupto sistema que ya lo liberó anteriormente como lo hace con la mayoría de casos como este. Este no es el Perú que merecemos, basta ya y demostremos que juntos podemos frenar la impunidad que nos lacera diariamente. No puedo estar más de acuerdo con la frase que siempre decía mi padre: Deberíamos llenar los cementerios de delincuentes y no las cárceles", puntualizó Peluchín en Facebook.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.