Por: Jesús Palomino



Ahora tiembla porque le pueden dar cadena perpetua y se hace el loco. Tras de ser capturado en Ica, César Alva Mendoza (37), ‘Monstruo de la bicicleta’, admitió haber asesinado a la niña Jimenita, pero ayer salió con que la violó, pero la dejó con vida. Su coartada es librarse de la máxima pena, pues esta se aplica cuando hay violación seguida de muerte.



Fuentes confiables informaron que, luego de ser trasladado de Ica a Lima, el detenido se mostró muy silencioso y por momentos solo decía: ‘Ya se sabrá la verdad...’.



Cuando los detectives le hablaron sobre las imágenes donde aparece con la niña, a la que traslada en su bicicleta, tuvo el cinismo de decir que no era él.



“Se le mostró la foto que subió a su cuenta de Facebook y donde se le ve con el mismo short que tiene en la imagen con la menor. Recién entonces admitió que le quitó la vida. Luego guardó silencio”, contó un agente.



Sin embargo, ayer por la mañana dio otra versión, afirmó que solo la atacó sexualmente, pero que se encontraba totalmente drogado. “No la maté. Estaba drogado y me olvidé de todo. Cuando vi que me acusaban por gusto, me fui de Lima”, habría dicho.



Pero los agentes volvieron a la carga y echaron por tierra su defensa. Le dijeron que él se marchó el viernes por la mañana, cuando aún no era hallado el cadáver de la niña ni él era sindicado como sospechoso.



Padre de niña asesinada en San Juan de Lurigancho dice que César Alva Mendoza tiene 8 denuncias por violación. Video: Latina

EXÁMENES

Horas después, el detenido fue conducido a los laboratorios de la Dirincri, donde se le realizó el examen de sangre y seminal, así como las pruebas psicológicas, que demoraron cerca de seis horas.



“Estamos a la espera del resultado del ADN del detenido para compararlo con el hallado en el cuerpo de la víctima. Asimismo, queremos descartar que tenga alguna enfermedad mental que lo declare inimputable, como trata de hacernos creer”, expresó un experto.



En un alto a las pruebas para su perfil psicológico, uno de los peritos les contó a los detectives que el interrogado era muy hábil, ‘cínico y manipulador’. Dijo que ‘hasta se quiere hacer el policía’.



AMPLIACIÓN

También se supo que los agentes de la Dirincri solicitarán a la jueza María Limas Uribe, del Sétimo Juzgado Penal Especializado de San Juan de Lurigancho, la ampliación por siete días de la detención preliminar.



“Es un caso complejo y estamos acumulando pruebas que determinen su responsabilidad en el crimen de Jimenita. Los resultados de algunos análisis demorarán. La sumaria de necropsia tarda siete días para ser entregada por el Ministerio Público”, explicó el detective.



Se supo que hasta la fecha ningún familiar acudió a visitar al detenido a la sede de la Dirincri. Se le ha asignado un abogado de oficio.



Familiares, amigos y vecinos protestaron frente a comisaría de Canto Rey.

‘CÓMPLICES’

Además, se conoció que no se descarta que haya tenido cómplices en el execrable crimen perpetrado entre el jueves 1 y viernes 2 de febrero.



Se hizo una invocación a presuntas víctimas del sátiro para que lo denuncien, con la finalidad de acumular más pruebas en su contra.

DENUNCIA DEBE SER POR SECUESTRO Y CRIMEN

El abogado penalista Mario Amoretti explicó que César Alva, ‘Monstruo de la bicicleta’, podría ser condenado a cadena perpetua si le imputan el delito de secuestro agravado.



En entrevista con ‘Primera Edición’, indicó que si es acusado por violación, la pena de cárcel sería no menor de 30 años ni mayor de 35 años. Agregó que solo se hablaría de cadena perpetua si la menor hubiera muerto durante la violación.



CÓDIGO PENAL

El Código Penal, en su artículo 173, consigna las penas por ‘violación sexual de menores de edad’.



1. Si la víctima es menor de 10 años: cadena perpetua.

2. Si la víctima tiene de 10 a 14 años: no menos de 30 años ni más de 35 años de cárcel.

Sospechoso fue captado llevándose en su bicicleta a la niña que horas después apareció sin vida.

EN MARCHA EXIGIRÁN PENA DE MUERTE

El pueblo dice ‘¡basta ya!’. A través de la página de Facebook ‘Jimena Renace’, la familia de la pequeña está organizando una marcha para exigir a las autoridades que protejan a los niños y se apruebe la aplicación de la pena de muerte para los violadores de menores.



Esta manifestación, denominada ‘Marcha por la justicia, seguridad y paz para nuestros hijos’, está programada para el jueves 8 de febrero. Será a partir de las 5 de la tarde y tendrá como punto de concentración la Plaza San Martín.



“Marchemos hacia el Congreso a exigir que se creen mejores leyes que protejan a nuestros hijos y castiguen a los violadores con pena de muerte”, se lee en el mensaje.



De otro lado, la legisladora Luciana León (Apra) pidió que se realice una sesión extraordinaria del Pleno, a fin de ver una agenda donde se revisen las propuestas sobre violencia de género.



Solo entre enero y marzo de este año (3 meses), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha registrado 1778 denuncias de abuso sexual. En más de la mitad (1185) las víctimas fueron niñas.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.