San Juan de Lurigancho: sentencia contra 'Monstruo de la bicicleta' saldría en 3 meses [VIDEO y FOTOS]

Estaba con las manos y los pies encadenados, como un verdadero monstruo. Le gritaban ‘¡Vas a morir!, ¡Tu vida no vale nada! y ¡El infierno te espera!’. De esta manera, César Alva Mendoza (38) fue trasladado de la sede de la Dirincri al penal Ancón I, ‘Piedras gordas’, en cumplimiento de la orden de una jueza que le dio 9 meses de prisión preventiva por el secuestro y asesinato de la niña Jimenita, de 11 años, en San Juan de Lurigancho.



La audiencia, que empezó a las 9 de la mañana, se realizó en la sede policial del Centro de Lima por medidas de seguridad, pues el criminal había recibido amenazas de linchamiento. Por ello, se desplazaron 13 unidades policiales y decenas de agentes.



El auditorio de la Dirincri, en el sexto piso, fue acondicionado como sala judicial y allí la sesión se inició por orden de la jueza María Limas, quien escuchó a las partes.



FINGIÓ SENTIRSE MAL

Cerca de la una de la tarde, el asesino dijo sentirse mareado y pidió ir al baño. Dos agentes lo acompañaron a los servicios higiénicos y luego un médico confirmó que el ‘Monstruo de la bicicleta’ estaba bien.



Después, la jueza ordenó un receso y a las dos de la tarde se reanudó la sesión, en la que la magistrada informó su decisión de dictar nueve meses de prisión preventiva, la que debería cumplir en un penal de la capital.

San Juan de Lurigancho

CUSTODIADO

De inmediato se informó de la resolución al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y se decidió que César Alva sea trasladado al penal Ancón I, ya que si era enviado a la carceleta de Palacio de Justicia podía peligrar su vida.



A las 3:30 de la tarde, en medio de un fuerte resguardo policial, el asesino fue llevado a la cárcel ubicada en el kilómetro 39 de la Panamericana Norte.

San Juan de Lurigancho

Allí, custodiado por los agentes del INPE, fue chequeado en la recepción y luego llevado a un tópico, donde se confirmó que su estado de salud era óptimo.



“Por el momento se encuentra en el área de prevención y estará aislado de la población penitenciaria. Esta medida se tomó ante las amenazas de algunos reclusos de quitarle la vida al asesino de Jimenita”, indicó un uniformado.

Padre de niña asesinada en San Juan de Lurigancho dice que César Alva Mendoza tiene 8 denuncias por violación. Video: Latina

SENTENCIA SALDRÍA EN TRES MESES

“Hay un plazo de 120 días para que se lleve a cabo el juicio oral y la sentencia contra el acusado”, expresó Marco Riveros, abogado de los deudos de Jimenita, a su salida de la Dirincri.



Refirió que no puede dar detalles, pero la jueza determinó que hay varias evidencias en la comisión del delito.



El letrado informó que Jorge Vellaneda, papá de la menor, no participó de la audiencia porque no quería ver al asesino.