¡Ni una menos! Un desquiciado sujeto fue detenido por la Policía cuando amenazaba de muerte a su expareja y madre de su hijo de tres años en un centro comercial ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Según su testimonio, en total lo ha denunciado siete veces, por agresiones y amenazas constantes contra su vida e inclusive le otorgaron medidas de protección contra el sujeto, identificado como Antonio C. P. No podía acercarse a ella ni a su hijo.

A pesar de ello, el agresor seguía acosándola a ella y a su familia “Lo que él me dice es que escoja entre la vida de mi mamá, la mía o de la persona con la que estoy saliendo. Me dice ‘a ti no te voy a matar, te voy a dejar postrada en una cama, a ver si así te van a querer’”, contó la víctima.

Asimismo, narró hace hace tres meses fue a su vivienda con un cuchillo y la policía lo detuvo, aunque horas después fue puesto en libertad. “Él viene a mi casa y lo agarran con un cuchillo, lo mandan a la comisaría y de ahí a la Fiscalía, en donde le dicen que solo será amonestado, porque no hubo agresión, y lo liberaron”, contó.

LA CAPTURA

Cansada del acoso y las amenazas, Carla, como se identificó la víctima, acordó reunirse con su ex en un centro comercial de SJL y dio aviso a los agentes de la Dirincri. En el lugar, el sujeto comenzó a amenazarla y ahí intervinieron los efectivos.

La madre de familia teme que liberen al sujeto, debido a que él podría tomar represalias en su contra. “Yo no puedo salir, amenaza a mi mamá, me dice que tiene su gente y que me va a matar”, puntualizó.

(Video: Latina)