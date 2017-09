San Juan de Lurigancho: Niño de 6 años terminó desfigurado tras ataque de un pitbull [VIDEO]

Un niño de 6 años terminó con el rostro desfigurado luego ser atacado por un perro de raza pitbull a la altura del paradero 7 de Las Flores, en San Juan de Lurigancho.



De acuerdo a América Noticias, el menor retornaba a su vivienda después de haber estado jugando en el parque con su hermano mayor cuando fue mordido en el rostro por el can de año y medio.



El tío de la víctima contó cómo ocurrieron los hechos: "Vi que el perro lo agarró como una pelota de trapo".



La familia del menor indicó que la dueña del pitbull no se ha comunicado con ellos a pesar de ser su vecina. Ellos manifestaron que no cuentan con los recursos para la recuperación del niño.



"Que asuma los gastos. Mi hermano está bajo de dinero. Hasta el momento no se ha acercado para preguntarnos si necesitamos algo", agregó el tío del niño.



Pero este no sería el único ataque que habría protagonizado este perro. Vecinos de la cuadra 6 del jirón Simón Bolívar denunciaron otros hechos violentos.