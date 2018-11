San Juan de Lurigancho: Obrero que mató a su esposa y tres hijos a martillazos planificó con tiempo el homicidio 

Javier Rivera Miculicich, el obrero que asesinó a su esposa y tres menores hijos a martillazos e intentó suicidarse, enSan Juan de Lurigancho, ya habría planificado el homicidio hace días, según la hermana de la víctima.

La pariente de Edith Huaylas contó que el asesino siempre la agredía tanto física como psicológicamente y que el sujeto le decía que "no servía para nada", además de aventar los platos de comida y jamás preocuparse por sus menores hijos.

La hermana de Huaylas comentó que habló con la pareja, aunque ella tenía "mucho miedo" de Rivera Miculicich. "De solo verlo, temblaba", indicó.

"(Mi hermana siempre me decía) Él siempre me amenaza con matarme, si me separo, me va a matar a mis tres hijos (...) Lamentablemente, cumplió", dijo la pariente de la víctima a Latina.

La mujer mencionó que el asesino estaba "obsesionado" con su hermana. "Siempre la hacía llorar por celos", agregó.

Según la hermana de Edith Huaylas, Rivera Miculicich ya no estaba viviendo con ella, y todo habría sido planificado porque el sujeto compró veneno para sus menores hijos y el martillo habría sido adquirido el mismo día del crimen porque la casa estaba vacía.

"Yo solo quiero justicia (...) He entrado la casa, está hecha un desastre: los colchones y las paredes están llenas de sangre", finalizo la mujer, entre lágrimas.