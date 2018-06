En una entrevista exclusiva para Panorama, César Augusto Alva Mendoza , el ‘ Monstruo de la bicicleta’ reveló que no habría cometido solo la violación y el crimen de Jimenita y su cómplice está suelto en las calles. Tras esta confesión, el papa de la pequeña víctima exigió que cuente todo lo que sabe.



“Quiero decirle al asesino que hable todo, por qué se paseaba como pedro en su casa (en la comisaría), hay madres de familia que lo han grabado en el taller de la inauguración, sabiendo que este sujeto 15 días antes estaba detenido por drogas, con todos sus antecedentes” , aseguró muy indignado Jorge Vellaneda. Agregó que no está de acuerdo cómo se está llevando la investigación de su hija.



“Me he enterado que ha sido trasladado al penal de Challapalca en Cerro de Pasco, a pesar de que hay investigaciones pendientes de Inspectoría por omisión de funciones. Me dijeron que íbamos a ir al penal para pedir la manifestación de este sujeto…Algo raro está pasando, ya sabemos que él no ha actuado solo y que se manifiesten ellos (las autoridades)” , indicó.



Alva Mendoza indicó a Panorama que el crimen de Jimenita fue "espontáneo" y que no lo había planeado. "Yo solo no he sido, hay otro más" , manifestó con frialdad el asesino de la niña en San Juan de Lurigancho .



También reveló que cuando entre a juicio dará el nombre de quien sería su cómplice. “Ese día (del asesinato) estaba esperando a un policía... No merezco perdón, merezco morir, dicen” , sentenció el asesino de la menor, quien fue trasladado hacia el penal de Challapalca tras un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) por considerarlo una persona de alta peligrosidad.