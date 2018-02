La tristeza y el dolor dieron paso a la indignación y la lucha por lograr justicia. Como un solo puño, miles de padres, madres y niños marcharon ayer por las calles de Lima para expresar su repudio ante la alarmante ola de violaciones y asesinatos de menores de edad. “¡Pena de muerte para el asesino de Jimenita!”, fue el grito que retumbó con más fuerza.



El punto de encuentro de la denominada ‘Marcha por la justicia, seguridad y paz de nuestros hijos’ se ubicó en la Plaza San Martín. Hasta allí llegaron mares humanos de San Juan de Lurigancho, Comas, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y otros distritos. ‘¡Maten al salvaje!’, exclamaban a voz en cuello.



“Los verdaderos monstruos no habitan en los cuentos. ¡Pena de muerte!”, rezaba uno de los cientos de carteles que enarbolaban en alto. Era la frase que acompañaba al hashtag ‘Ni una violación más’ que se creó en Twitter y ayer fue tendencia.



Dos horas antes, en su casa de Canto Grande, Jorge Vellaneda y su esposa, padres de Jimenita, partieron a la cabeza de miles de manifestantes rumbo al Centro de Lima. “Todos somos Jimena”, le decían los transeúntes solidarios cuando ellos avanzaban a pie hacia el Centro de Lima.



A las 6 de la tarde, la Plaza San Martín hervía de gente, pero numerosos grupos seguían llegando por el Jirón de la Unión, Nicolás de Piérola y otras calles. Minutos más tarde todos partieron rumbo al Palacio de Justicia.



LEY DEL TALIÓN

Allí, todos gritaban al unísono ‘¡Jimena, escucha, el pueblo está contigo!’. Repetían esta frase una y otra vez, para luego empezar con la expresión popular más radical, la de la ley del talión, conocida como ‘ojo por ojo, diente por diente’.



Con polos, gorros y vinchas que llevaban inscrita la frase ‘Jimenita renace’, miles de manifestantes hicieron un plantón frente al Palacio de Justicia, para luego retornar a la Plaza San Martín. Allí, decenas de madres y padres de familia reprocharon la pasiva actitud del Gobierno ante la ola de abusos sexuales y asesinatos contra indefensos niños.



“La violencia aumenta día a día. Hay asesinatos, asaltos y robos, secuestros y violaciones de niños, pero nuestras autoridades solo están en sus oficinas, pensando en el dinero, mientras el pueblo sufre”, expresó una mujer procedente de San Hilarión, en San Juan de Lurigancho.

Miles participaron en la marcha 'Jimena Renace'

COMPONEN CANCIÓN A JIMENITA

Desde varios altoparlantes sonaba la canción que una prima le compuso a Jimenita. “La letra me desgarra el corazón, ¡cómo puede haber gente tan mala que mata a inocentes criaturas!”, expresó Juan Palacios, por cuyo rostro se deslizaron algunas lágrimas.



“Ya no necesito de un milagro / Me quitaron la vida / Es algo inhumano / Hace poco que no veo la luz del día / Por qué tuvieron que apagar mi alegría / Si solo era una indefensa niña...”, dice parte del tema compuesto en homenaje a la niña y cuya letra fue difundida en la página de Facebook ‘Jimena Renace’.



Mientras se realizaba una especie de mitin en la plaza, decenas de mujeres denunciaron la violación o desaparición de sus hijas, sobrinas o vecinitas.



La marcha por Jimena se reprodujo en varias ciudades del interior del país, como Huancayo, Satipo, Puno, Cajamarca, Ayacucho, Iquitos y Tarma. En cada una de esas localidades reportaban más violaciones y desapariciones. Los testimonios eran tristes y escalofriantes. Muchos de esos casos no están registrados en las estadísticas de las autoridades.



A la movilización también se sumaron varios ciudadanos extranjeros, quienes expresaron su solidaridad. “Esto pasa aquí y también en Venezuela. No puede ser que nuestros niños sean violentados. ¡Basta ya!”, expresó Zoraida López, mientras alzaba un cartel que decía ‘Jimena, estamos contigo’.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.