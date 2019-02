SJL: Vecinos revelan videos de la confusa intervención policial donde un taxista resultó muerto

Gran conmoción ha causado la muerte de un taxista durante una confusa intervención policial en San Juan de Lurigancho. Unos videos grabados por los vecinos de la zona muestran los momentos posteriores a lo ocurrido.

Según la persona que grabó el video, los disparos del policía contra el taxista, identificado como Miguel Ángel Oré Soldevilla (31), ya se habrían efectuado. Las imágenes muestran el movimiento de uno de los agentes hacia la parte delantera del auto, a la altura del parachoque.

En otro video del momento posterior a la intervención se aprecia al patrullero retrocediendo y a los vecinos acercándose al vehículo. Ellos indicaron que la Policía se demoró 20 minutos en trasladar al taxista al Hospital de Emergencia de Canto Grande, informó “América Noticias”.

Al llegar a la zona, los peritos de criminalística encontraron en total seis casquillos de bala.

El noticiero detalló que el joven habría recibido cuatro impactos de bala: dos en la cabeza y dos en el pecho.

El representante de Defensa Legal de la Policía Nacional, general en retiro Máximo Ramírez, informó que la institución realizará la investigación del caso de la muerte del taxista y pidió que no se trate de “satanizar” al policía que disparó.



Asimismo, anunció que se le realizará una prueba de dosaje etílico a la víctima. Ratificó que los disparos se realizaron por la parte posterior del auto.



“Es diferente una intervención de un delincuente que a un borracho pero a veces el borracho por su negligencia de querer huir (...) el agente policial no le va preguntar ‘oye, ¿tú eres borracho?’. El momento de la intervención son segundos que pasan. Que no se trate de satanizar al policía que ha disparado”, finalizó.