Policía encuentra pruebas y acusa al ‘Monstruo de la bicicleta’ de secuestro, violación y asesinato [FOTOS]

Saldrá de la cárcel, pero cuando ya esté en el infierno. El sanguinario César Augusto Gustavo Alva Mendoza (38), ‘Monstruo de la bicicleta’, fue hallado culpable del secuestro, violación y asesinato de la niña de 11 años. Según la policía, que llegó a esa conclusión, le corresponde la cadena perpetua.



El homicida mintió para desviar las investigaciones. El general PNP Juan Sotil, jefe de la Dirincri, informó que en un primer momento el criminal dijo que había perpetrado su alevoso crimen en el cuarto que alquilaba, luego de recoger de la calle a la menor en su bicicleta. Se hicieron las pruebas científicas, pero en ese lugar no se halló ningún indicio.



“Se realizó una serie de pericias de búsqueda en la zona de San Gabriel, hasta que pudimos dar con la ubicación. Es un descampado donde funciona un campo deportivo, ahí existe un baño abandonado. Fue a ese lugar adonde se llevó a la niña”, explicó el oficial.



Agregó que los análisis que se hicieron permitieron encontrar residuos de sangre de la menor, así como una sandalia que fue reconocida por los padres de la víctima.



“Con este hallazgo podemos confirmar científicamente que César Alva realmente secuestró a la niña, ya que planeó llevarla a ese sitio, la violó y mató. Son delitos que tienen como pena máxima la cadena perpetua”, sentenció Sotil.



INDIGNADOS

Horas antes, un grupo de pobladores se presentó en el frontis del cuarto que el depravado alquilaba en la urbanización San Gabriel. Allí los peritos de Criminalística realizaban una serie de pruebas, entre ellas la de Luminol (luz para ubicar manchas de sangre).



“Creyeron que se iba a realizar la reconstrucción y que habíamos llevado al homicida; por esa razón, los vecinos iban llegando rápidamente”, explicó un agente.



“¡Sáquenlo para lincharlo!; ¡No merece vivir!; ¡Justicia para Jimenita!”, gritaban los moradores, quienes permanecieron durante varias horas en el exterior del inmueble.



Por este hecho, ayer se reforzaron las medidas de seguridad en la sede de la Dirincri, donde se asignó a efectivos de la Unidad de Seguridad Especial que custodian el servicio de control de ingreso del público y en los ascensores.



RETIRAN A POLICÍAS

Por otro lado, el inspector de la Policía, general Gustavo Hananel, informó que tras las indagaciones realizadas por la muerte de la niña Jimena, todo el personal de la comisaría de Canto Rey fue removido de sus puestos.



“El comisario comandante Luis Chávez y el capitán Piero Alvarado han sido puestos a disposición de Personal hasta que se determine su responsabilidad por lo ocurrido el primero de febrero”, manifestó.



Inspectoría General de la PNP releva a todo el personal de la comisaría de Canto Rey

JUEZA AMPLÍA INVESTIGACIÓN POLICIAL

La jueza María Esther Limas Uribe decidió ampliar por cuatro días adicionales la orden de detención preliminar a César Alva Mendoza para que la policía continúe acumulando mayores pruebas sobre el crimen.



La magistrada aceptó el pedido de la fiscal Consuelo Chipana, titular de la 3° Fiscalía de San Juan de Lurigancho, para que se concluya con todas las diligencias pendientes, entre ellas el interrogatorio al detenido.



César Alva es investigado por secuestro con subsecuente muerte de la menor y podría ser condenado a cadena perpetua.



‘MONSTRUO’ NO SUFRE TRASTORNO MENTAL

César Alva Mendoza es mitómano, pero no sufre de ningún trastorno mental y es consciente de los actos que realiza, según se determinó en la entrevista que le hicieron en la Oficina de Criminalística de la Dirincri.



El detenido reveló que no solo es adicto a las drogas y alcohol, sino también a ver películas pornográficas.



Tras la evaluación psicológica, los peritos concluyeron que el detenido relató los hechos del crimen de la menor de acuerdo a su conveniencia, con la finalidad de justificar sus repudiables actos.

