La inseguridad ciudadana sigue avanzando y esta vez amenaza a los más pequeños de nuestra sociedad: nuestros hijos. El horrible crimen perpetrado contra la menor de 11 años en San Juan de Lurigancho levantó las alarmas y puso sobre el tapete el cuidado a los menores de edad.

Por esa razón, Trome.pe se comunicó con César Ortiz, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana del Perú, y armamos una lista de recomendaciones a tener en cuenta para mantener a nuestros hijos seguros.

1. Mantener a tus hijos informados

Muchos padres prefieren mantener a sus hijos aislados de las noticias y casos actuales. Sin embargo, esta decisión no siempre puede ser la mejor. Sin bien para los niños, sobre para todo los más pequeños, puede ser complicado entender algunos temas; es preferible hacerles comprender de los riesgos que existen y, de esa manera, explicar las maneras para evitarlos.

Cortometraje ¨Cuida a tus hijos¨

2. Mantente atento de sus actividades

El padre de Jimena no sabía con exactitud si su hija (a quien había dejado unos metros más adelante de la comisaría) había entrado o no al lugar. Este es un error que, aunque parece menor, puede llegar a costar la vida del menor. Como padres, se debe estar atento a todas las actividades de nuestros hijos. Por eso, siempre hay que saber a dónde están yendo, con quien, hasta qué hora y, si quedamos en recogerlos, no llegar tarde o avisar de ser el caso para evitar que algún malintencionado se aproveche de la situación.

3. Conocer a nuestros hijos y su entorno

La comunicación es esencial para tener un rol importante en la vida de nuestros hijos. Una buena manera de mantener el contacto es conocer a sus amigos y su entorno. Por ejemplo, si tu hijo va a salir a alguna fiesta, pregúntale con quién está yendo, en dónde va a ser, cuántas personas van a ir, si habrán adultos responsables en el lugar, etc. También puedes pedirles que te den el teléfono de uno o dos de los amigos con los que saldrá. Así, si no te contesta el teléfono, puedes llamar a sus amigos y asegurarte que está bien.

CUIDA TUS HIJOS ASÍ DE FACÍL ES ROBAR UN NIÑO

4. Mantener comunicación con sus profesores

Nuestros hijos pasan más de la mitad del día en el colegio, por lo que es fundamental mantener una relación directa con sus profesores. De esta manera se sabrá la actitud de nuestros hijos en la escuela y se puede notar si algo raro está pasando con ellos. También se pueden coordinar protocolos de seguridad con los profesores, como que no dejen salir al menor sin algún familiar directo o alguien encargado previamente.

5. Enseñarle a pedir ayuda

Aunque lo preferible es evitar que nuestros hijos estén en algún tipo de situación de peligro, también debemos prepararlos para que sepan reaccionar si ya se encuentran en una. Enseñarle a nuestros hijos a pedir ayuda y saber a quien acudir si se sientes en peligro es fundamental. Siempre hay que dejarle saber a nuestros hijos que pueden acudir a nosotros, sus padres, si se sientes amenazados o incómodos con la actitud de alguna persona. Que sepan que en ti encontrarán un escudo y defensa contra personas malintencionadas.

Todas estas recomendaciones van de la mano con la constante comunicación y la preocupación por conocer las actividades de nuestros hijos. Hay que tener cuidado con las personas extrañas que dejamos ingresar al hogar y, aunque parezca ridículo, con los que están en nuestro propio entorno. Cara vemos, corazones no sabemos. No queremos perder más niños.

REFLEXION.- No descuides a tus hijos

