¡Morían de sed! Después de cinco días de calvario, los vecinos de San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de Lima, ya tiene agua. Según un comunicado de Sedapal, el servicio potable ya se restableció en su totalidad.

"Mi dos hijos han tenido que ir al colegio y solo he alcanzado a bañarlos. No he podido ni siquiera prepararles las lonchera. Espero que estos días que hemos estado sin agua en San Juan de Lurigancho, no los cobren en el recibo", dijo una indignada madre de la zona de Mariscal Cáceres.

Otros dijeron, que han tenido que madrugar y hacer l argas colas para poder alcanzar a la cisterna. "Sedapal debió arreglar la tubería que ellos mismos rompieron este fin de semana. Hemos tenido que poner de nuestro bolsillo por un poco de agua", informaron.

Vecinos de San Juan de Lurigancho tuvieron que pagar hasta 10 soles por unas botellas de agua. (Foto: Twitter) Vecinos de San Juan de Lurigancho tuvieron que pagar hasta 10 soles por unas botellas de agua. (Foto: Twitter)

Al respecto, Sedapal pidió a los pobladores tener paciencia e indicó que los trabajos de reparación del Reservorio en San Juan de Lurigancho ya estaban terminados. Dijo además, que el agua ya se restableció en toda su totalidad.



Indicó además, que las cisternas de agua, las cuales están cobrando el monto de 10 soles por llenar un balde no pertenecen a la empresa. "El agua estará viniendo con baja presión, pero en el transcurso del día ya estará restablecido el servicio en todo el distrito de San Juan de Lurigancho", afirmaron.