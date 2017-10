San Juan de Lurigancho: Shirley Silva Padilla bailaba 'twerking' y reggaetón antes de asesinatos [VIDEOS]

Siguen conociéndose más detalles de la alocada vida de Shirley Leslie Silva Padilla, la 'Pistolera de San Juan de Lurigancho' que en la madrugada de hoy jueves asesinó al dueño de un chifa y a un hombre que la piropeó en la calle.



Shirley Leslie Silva Padilla era conocida entre sus amigos como 'La Gata' y desde adolescente le empezaron a gustar las noches de fiesta y diversión con sus amigos, algunos con mala fama y que terminaron por llevar al camino del mal a este joven de solo 22 años.

Shirley Silva Padilla, la 'Pistolera de San Juan de Lurigancho' se mostraba en sus redes sociales tomando cerveza y bailando reggaeton

En sus redes sociales se pueden ser fotos en donde Shirley Leslie Silva Padilla posa con armas y en cuartos de hotel y mostrando sus tatuajes en varias partes del cuerpo. La joven tenía una fijación por lucir mala y que la gente le tema. Incluso, en algunos comentarios se puede leer que la llaman 'sicaria'.



Pero revisando bien sus publicaciones, también pudimos encontrar varios videos de sus fiestas o celebraciones con un grupo de amigos y donde se le ve bailando twerking y hasta tomando de pico de botella.



También se le ve a Shirley Leslie Silva Padilla jugando con fuego, pues prende un encendedor junto a una botella, aparentemente, de ron.

Shirley Silva no tenía ningún reparo en tomar desde el pico de la botella.

Shirley Leslie Silva Padilla asesinó esta madrugada a dos hombres. El primer asesinato ocurrió en plena calle luego que un sujeto la piropeara. "No entendí lo que me dijo, así que le metí un tiro", dijo la joven al explicar la razón que la llevó a cometer este crimen.



El segundo asesinato ocurrió una hora después. Shirley Leslie Silva Padilla y su amigo acudió a un chifa y porque su chaufa no tenía la cantidad de pollo que ella estaba reclamando, le disparó en la cabeza al dueño y salió huyendo del lugar.



Posteriormente, Shirley Leslie Silva Padilla declaró que tras cometer ambos crímenes, se fue con su compañero a tomar y bailar a un bar del distrito y luego a dormir a un hotel, donde fue hallada por la policía.