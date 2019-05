Sujeto atropelló a su propia hermana embarazada tras discusión en San Juan de Lurigancho | VIDEO

Una discusión entre hermanos terminó con la muerte. Una mujer embarazada de cuatro meses falleció luego que su medio hermano la atropellara con su auto fuera de su casa, ubicada en San Juan de Lurigancho.

La mujer fue identificada como Sandra Condori Páucar. La víctima estaba acompañada de su hija de 6 años en el momento del accidente. Según la propia madre de los dos hermanos, ella y su hija llegaron hasta la casa de Luis Adrián Conde Páucar, para pedirle a un inquilino que vivía ahí que se retire.

Quien estaba en la casa era la esposa de Luis Adrián Conde Páucar. Se sabe que ella y Sandra Condori Páucar empezaron a discutir y hasta forcejearon, tal y como se ven en unas imágenes grabadas por la madre. En ese momento llegó su medio hermano a la casa.

Según la madre de la víctima, Luis Adrián Conde Páucar se subió a su auto y atropelló a su media hermana de manera intencional, algo que él niega rotundamente.

"Yo me acerco a mi casa normal y ella se pone en el medio y me rompe la luna de mi parabrisa. Me rompe la luna y yo no podía frenar y ahí se ha ido encima del carro. La señora (su hermana) ha querido matar a mi mujer y a mi bebe de tres meses", contó Luis Adrián Conde Páucar.

La víctima falleció camino al hospital y su hija de 6 años que la acompañaba resultó con un corte en la frente. Un apoderado de la víctima - que prefirió el anonimato, contó hoy para América Noticias que Luis Conde Páucar cumplió prisión por agresión a una ex pareja.