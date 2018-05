San Juan de Lurigancho: Sujeto intenta matar a su expareja a ladrillazos por celos en Día de la Madre

La violencia contra la mujer no tiene cuando acabar. Justo en el ‘Día de la Madre’ , un sujeto, identificado como Ramón Quejana Pozo, intentó matar a su expareja a ladrillazos por celos enfermizos en San Juan de Lurigancho.



“El hombre le estaba revolcando a mi hija y no sabía cómo defenderse, estaba sin zapatos. Ya varias veces le ha pegado”, contó la mamá de la víctima, Juana Francisca Colonia. Agregó que también agredió a sus otras dos hijas, quienes la intentaron defender.



En medio del ataque, el policía intervino a Quejana y lo trasladó a la Comisaría de Santa Elizabeth, en dicho distrito. En la escena, se encontró un cuchillo, con el que habría querido atacar a su expareja.



Atacó a su expareja a ladrillazos

La víctima Juliana Capcha, quien tiene tres hijos con su agresor, confesó que ya lo había denunciado hasta en ocho ocasiones por agresión familiar. “Viene a reclamarme por cosas que no tiene sentido. He recibido acosos en mi trabajo, en la universidad y me he tenido hasta que cambiar de trabajo por su culpa”, indicó.



Añadió que el sujeto también agredió a su mamá y un amigo de la universidad, a quien atacó por celos, le robó y hasta le quiso secuestrar. Su abogado Arturo Quispe informó que hoy sería trasladado a la fiscalía y pidió a las autoridades que actúen conforme a la Ley y no le dejen en libertad.