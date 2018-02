San Juan de Lurigancho: Así fue el terrible hallazgo de niña desaparecida frente a comisaría [VIDEO]

¡Terrible tragedia! La pequeña de solo 11 años que había desaparecido frente a una comisaría de Canto Rey fue hallada calcinada en una de las calles cercana a esta dependencia policial y sus padres y familiares al enterarse de trágico final de su hija protagonizaron dramáticas escenas de dolor que se transmitieron por los canales de televisión.



Según las primeras investigaciones del caso, el cuerpo de la niña G. Vellaneda fue hallado alrededor de las 4:00 de la mañana en la calle Jorge Basadre, en la zona de la Huayrona (San Juan de Lurigancho). Un mototaxista que pasaba por el lugar contó que llamó su atención el humo que salía de lo que pensaba era un maniquí, pero al acercarse horrorizó al ver la terrible escena.

Cuerpo sin vida de niña de 11 años fue encontrado en la calle

Inmediatamente, acudió hasta la comisaría de la Huayrona y comunicó a los efectivos sobre su hallazgo. Horas después, hasta el lugar llegaron peritos de criminalística y los padres de la pequeña que ayer en la noche hicieron público su desaparición.



La madre de la pequeña al conocer que se trataba de su hija estalló en llanto y entró en shock nervioso al punto de acusar a la policía de ser los culpables de la muerte de la menor.

"Ella acudía al taller de pedrería, estaba yendo un mes. Me han dicho que la cámara no se visualizaba porque hay un árbol que lo tapa. Todos se están lavando las manos", dijo entre lágrimas la madre de la pequeña G. Avellaneda.



Policías a cargo del caso no descartan que la niña haya sido víctima de violación y habría reconocido al abusador, quien no dudó en acabar con su vida y tirar su pequeño cuerpo en medio de la calle.