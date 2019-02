San Juan de Lurigancho: Venezolana se arroja desde el tercer piso para no ser asesinada por su pareja

¡Ni una menos! Una ciudadana venezolana se vio obligada a arrojarse desde un tercer piso para evitar ser brutalmente asesinada por su pareja, otro extranjero de la misma nacionalidad. Todo ocurrió en la habitación que ambos alquilaban en San Juan de Lurigancho.

Según consignó ATV Noticias, los vecinos del inmueble en San Juan de Lurigancho escucharon una fuerte disputa entre la pareja de venezolanos. Alarmados por los golpes y gritos, la dueña de la casa subió hasta el tercer piso para averiguar qué ocurría.

Al tocar la puerta, el agresor descuidó por un momento a su víctima, quien aprovechó la oportunidad para romper la ventana de la habitación y arrojarse desde el tercer piso sin titubear. "Si no me tiraba, me mataba", repetía la mujer según contó una vecina de San Juan de Lurigancho.

Según ATV Noticias, el venezolano no solo habría golpeado a su joven pareja, si no que también habría intentado degollarla con un enorme cuchillo. Cuando la víctima escapó, el sujeto, identificado como Dan Velásquez Sánchez, arrojó el arma al techo de una vecina.

La joven aprovechó que su vecina tocó la puerta romper la ventana y escapar de venezolano. Foto: Captura ATV Noticias La joven aprovechó que su vecina tocó la puerta romper la ventana y escapar de venezolano. Foto: Captura ATV Noticias

Mientras el agresor intentaba ocultar el arma del delito, la joven venezolana pedía a gritos que la salven de su pareja. "Qué has hecho, loca", le dijo el sujeto mientras aseguraba que iría a traer un taxi para llevarla al hospital. Sin embargo, subió a su habitación sacó una mochila y nunca más volvió.

La joven fue rescatada con el rostro cortado y una pierna rota. Según ATV Noticias, el agresor alquiló la habitación hace 3 meses, aunque fue recién hace 20 días que la joven volvió a vivir con él. Se sospecha que el ataque habría sido por celos.

La misma noche del ataque, la Policía logró capturar al venezolano. Sin embargo, la víctima no querría denunciarlo ya que no tiene familia en Lima y se encuentra desprotegida.