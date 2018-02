San Juan de Miraflores: Capturan a sujeto que subía a buses para robar a embarazadas y mamás con bebitos

¡No tiene perdón! Sus víctimas eran las personas que necesitaban más protección. Un sujeto, identificado como Kennedy Omar Gurmendi Romero (33), subía a los buses haciéndose pasar como pasajero para robar a embarazadas y mujeres con bebitos en brazos.



En San Juan de Miraflores , los agentes del Grupo Terna Sur 1 del Escuadrón Verde lograron capturar a este delincuente, que había abordado a un transporte público conocido como ‘La Chama’ para arrebatar el celular de una señora que viaja con su pequeño hijo en brazos. Al percatarse del robo, los efectivos procedieron a la persecución policial.



En un vídeo, grabado por un oficial, se ve el preciso momento en que atrapan al sujeto, que vestía un jean y un polo con cuello camisero. “En estos momentos está siendo trasladado la persona que ha robado en un bus, se va a ingresar a la comisaría de San Juan de Miraflores”, se escucha decir al agente.



Policías interrogan a ladrón que robaba a embarazadas

Al llegar a la delegación, Kennedy, quien confesó que ya estuvo antes en el penal, fue interrogado por policías:



Policía: ¿Cuál es tu nombre?

Delincuente : Kennedy Gurmendi Romero.

PoIicía : ¿Qué edad tienes?

Delincuente : 33 años.

Policía : ¿Qué paso? ¿Por qué crees que el grupo Terna del Escuadrón Verde te intervino?

Delincuente: Porque estaba haciendo cosas malas.

Policía: Esas cosas malas que has hecho se llama arrebatar un equipo celular a una señora que está con un bebé en brazos. ¿Te das cuenta lo que has hecho? ¿Siempre lo haces?

Delincuente: No.

Policía: ¿Dónde pensabas vender el celular?

Delincuente: A cualquiera.

Policía: ¿Estás arrepentido? ¿Primera vez que delinques?

Delincuente: Sí, porque recién salgo del penal.

Policía: ¿Cuánto tiempo has estado?

Delincuente: 4 años por drogas.



La agraviada, de nombre Enma Fiorella Peña Aayala (25), reconoció al sujeto como autor del hecho delictivo. En poder del ladrón, los efectivos hallaron dos celulares, uno de color blanco marca LG y otro de color negro marca Huawei, y 39 soles de dinero.