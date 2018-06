San Juan de Miraflores: joven murió a balazos por defender a amiga durante un asalto [VIDEO y FOTOS]

Un joven murió a balazos el jueves mientras intentaba ayudar a su amiga durante un asalto. El hecho, como informó América Noticias, ocurrió cuando el fallecido y la chica se encontraban caminando por la cuadra 4 de la calle Jesús Morales en San Juan de Miraflores.

De un momento a otro, un delincuente se aproximó hacia ellos por la espalda con un arma en las manos. Al notar el peligro, Julio César Ortiz Garrido (20) atinó a correr para así evitar ser víctima de robo.

Su amiga, en cambio, quedó paralizada por el miedo. Al ver esto, Ortiz quiso defender a la joven, pero no contó con que correría la peor de las suertes.

"Me apuntó con el arma y yo no tenía nada para que me robe. Es entonces que mi amigo saltó por la espalda del ladrón y lo tomó por el cuello. Sin embargo, el delincuente tenía más fuerza, lo tiró al suelo y le disparó tres veces", sostuvo.Los familiares indicaron que la Policía tardó en llegar al lugar.