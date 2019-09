SJM: Denuncia que su hijo de 5 añitos fue abusado por adolescente y colegio dice que es 'una malcriadez"

¡INDIGNANTE! Una desesperada madre de familia denunció que un adolescente de 14 años abusó sexualmente de su hijo de 5 añitos en el mismo colegio en el que ambos estudian. Todo ocurrió en la institución educativa 'Ingenieros School' de San Juan de Miraflores.

Según contó la madre a ATV Noticias, el pasado viernes fue a recoger a su pequeño al colegio cuando la psicóloga le informó que el menor le había contado que un adolescente le había pedido que le realice sexo oral.

Preocupada por ello, la mujer trató de buscar al acusado, pero como era tarde no encontró alumnos en el colegio. El lunes a primera hora fue a indagar, pero la profesora se limitó a pedirle disculpas y a decirle que hablaría con el adolescente.

A escondidas, la madre pudo grabar las imágenes de las cámaras de seguridad del salón de su hijo, donde se observa al adolescente ponerse frente al menor y tratar de chocar con él a la altura de sus genitales, lo que genera resistencia en el pequeño. Según la denunciante, el colegio se ha negado a mostrarle el video completo del presunto abuso.

Denuncia que su hijo de 5 añitos fue abusado por adolescente y colegio dice que es 'una malcriadez". Video: ATV Noticias

Al parecer, según cuenta la mujer a ATV Noticias, el adolescente habría sido castigado y enviado al salón de los niños de inicial para cuidarlos, ya que no se observa ningún docente en el aula.

Asimismo, dice que los representantes del colegio le pidieron conciliar con los padres del adolescente y que no hiciera pública su denuncia. Incluso, asegura que la hicieron reunirse con el padre del menor y que este le ofreció pagar la terapia psicológica de su hijo y sus pasajes con la condición que no lo denuncie.

Tras poner la denuncia en la comisaría por el delito de delito contra la libertad sexual y actos contra el pudor en agravio de un menor, el colegio envió un comunicado a los padres de familia indicándoles que no hagan escándalo por lo sucedido sino se tomarían acciones en su contra.

Por si fuera poco, calificaron el ataque sexual como una ' malcriadez'. "El colegio rechaza tajantemente la conducta errada del alumno de iniciales GLL (14) pero aclara que no hubo violación ni tocamientos indebidos a su cuerpo, ni tampoco roce de cuerpo, si no actos de malcriadez por los que el alumno ya no estudia en nuestra institución", dice el comunicado difundido por ATV Noticias.

Luego de que el caso llegó a la prensa, los padres de familia acudieron al colegio para llevarse a sus hijos, pero fueron impedidos de ingresar. Incluso llegaron los representantes de la UGEL y la Policía para poder entrar a la institución.

En medio de la polémica, la coordinadora del colegio 'Ingenieros School', dio la cara y se rectificó diciendo que lo ocurrido constituye un delito de 'actos contra el pudor' y no una malcriadez. Asimismo, dijo que se está apoyando a la familia del menor agraviado pero que el padre del acusado podría tomar acciones contra los denunciantes ya que aseguraron que su hijo fue violado.