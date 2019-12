¡Insólito! Una mujer identificada como Isabel Manrique vive un infierno desde hace dos años. Y es que se ve obligada a entrar a su casa por medio de una escalera improvisada que la conduce a la ventana del segundo piso de su vivienda, ubicada en San Juan de Miraflores.

Por si fuera poco, no tiene luz ni agua ya que sus familiares le cortaron los servicios. Todo responde a una disputa con sus hermanas y su padre, que data de 2016 y que no la deja vivir tranquila.

Según informó ATV Noticias, el edificio donde vive es de propiedad de su padre, quien en vida le entregó un departamento a cada uno de sus hijos. Sin embargo, luego de pelearse con sus familiares, ellos decidieron cambiar la chapa de la puerta principal y cortarle los servicios.

El padre de Isabel comentó para el mencionado medio que cansado de que su hija no pague el agua ni la luz, decidió suspenderle él mismo los servicios. Asimismo, reveló que la puerta de la vivienda estaba malograda pero que sus hijas no se ponían de acuerdo para arreglarla, por lo que dedicó cambiar la chapa y no entregarle la llave a la afectada.

Además, el padre contó que en un primer momento aceptó que su hija se mude al departamento porque le comentó que se había peleado con su esposo. Sin embargo, cambió de opinión al notar que su nieta, hija de Isabel, también vivía en su vivienda. “Yo acepté para ella, no para sus hijas”, dijo a ATV Noticias.

Cabe indicar que este insólito caso ya está en el juzgado de San Juan de Miraflores. Sin embargo, hasta que se dé una sentencia, Isabel seguirá subiendo por su improvisada escalera ya que no quiere desalojar el inmueble de su padre.

Tiene que entrar a su casa por escalera improvisada por disputa con sus hermanas. Video: ATV Noticia