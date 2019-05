Javier Lobatón sobre extranjera que le robó: "Me decía que tenga cuidado con sus compatriotas porque eran rateros"

Deposito su confianza en la persona equivocada. El conocido cantante Javier Lobatón pasa por el peor momento de su vida. Su empleada venezolana le robó una fuerte cantidad de dinero y pertenencias, todo valorizado en más de 50 mil soles, en San Juan de Miraflores.



La mujer esperó que pase el terremoto y sacó valiosas pertenencias como tablets, celulares, planchas para alisar el cabello, vestuario, entre otros artículos, y los metió en una mochila. Salió del departamento, ubicado en la calle Jesús Morales, y fugó en un mototaxi. Se llevó hasta el colchón de su cama y zapatillas de las bailarinas.

“Daylin Apolinar Mendoza (24) era mi secretaria y parte de mi elenco desde hace tres meses. Se ganó mi confianza y me decía que debía tener mucho cuidado con sus compatriotas, venezolanos, porque eran rateros. Y miren con lo que me salió. Me robó 23 mil soles, que tenía guardado para sacar mi libro con las experiencias artísticas con los futbolistas de la selección que clasificaron al mundial, y anécdotas con Paolo Guerrero”, dijo consternado el cantante.

Agregó que el dinero también iba a servir para sacar afiches con la promoción de la ‘Copa América’ con los seleccionados de fútbol.

“Hago de conocimiento que esta mujer quería irse a trabajar a una clínica. Ella es peligrosa. Se gana la confianza y sale robando” , sostuvo.