Tras protagonizar una pelea, una mujer identificada como Jennifer Rupay de 25 años atacó a su expareja con dos cuchillazos en la espalda en San Juan de Miraflores. La detenida aseguró que fue en defensa propia, porque el sujeto iba atacarla.



Según contó la joven a la policía, su expareja Albert Jhon Sierra Ventura fue al asentamiento humano Señor de los Milagros para visitar a su progenitor y de pronto se encontró con ella y su actual novio. Albert se acercó a la pareja para buscar pelea.



Él portaba un cuchillo y en el forcejeo con la nueva pareja de la joven se le cayó. Lo que fue aprovechado por Jennifer para atacarlo por la espalda. “ Se abalanzó hacia nosotros, a mí y a él, agarró a mi pareja y forcejearon. Vi que botó un cuchillo y lo agarré, y le hice así (dos puñadas) para que lo soltara” , indicó la acusada.



Mujer ataca a su expareja

Tras el ataque, Jennifer fue detenida y conducida a la comisaría de Pamplona y Albert fue trasladado a un hospital de la zona para curarse las heridas. En el relato policial, ella aseguró que se separó desde hace un año de Albert por los continuos maltratos psicológicos.



“Siempre donde me veía, me pegaba, me pegaba. Hasta que ya, como que se habrá cansado, yo inicié una relación, también como para que ya se aleje y ya no me moleste” , dijo entre lágrimas.