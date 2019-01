San Juan de Miraflores: municipio recoge más de 200 toneladas de basura al día tras denuncia de vecinos

La Municipalidad deSan Juan de Miraflores informó que recoge más de 200 toneladas de basura al día en diversas zonas que se convirtieron en puntos de acopio, lo que evitó que ocurra una emergencia sanitaria en el distrito.



Esto se consiguió gracias a que la Gerencia de Servicios a la Ciudad logró poner en funcionamiento una flota de camiones recolectores de basura que habían quedado obsoletas en la gestión anterior.

La alcaldesa de San Juan de Miraflores, María Cristina Nina, advirtió que la comuna afronta una crisis económica generada por la gestión de Javier Altamirano.

"San Juan de Miraflores se llenó de basura debido a una deuda que mantenía la gestión saliente, una deuda de cuatro meses que no entendemos por qué no se pagaron a las empresas recolectoras de basura. No sabemos qué prioridades habrá elegido la gestión saliente, estoy recibiendo una municipalidad quebrada, la transferencia no nos ha dado la información correcta ni inmediata. Estamos viendo el estado financiero real de la municipalidad”, refirió.

En su comunicado, la comuna detalló que la administración de Altamirano dejó impagos cuatro meses a las empresas Transportes Segovia E.I.R.L. y Servicios Generales Rambell E.I.R.L., quienes han dejado de prestar el servicio de limpieza pública en todo San Juan de Miraflores.

“La deuda generada por la anterior gestión asciende a 5 millones 355 mil 880 soles solo en el tema de limpieza, y forma parte de la deuda total de 51 millones 981 mil 160 nuevos soles que dejó el alcalde saliente Javier Altamirano”, indicó el municipio en su pronunciamiento.

"A pesar de las deudas impagas, nosotros hemos dispuesto acciones inmediatas para evitar una emergencia sanitaria en SJM, estamos limpiando la ciudad y estamos recogiendo la basura repotenciando a nuestras propias flotas. Son maquinarias de limpieza que estuvieron abandonadas y malogradas por la gestión anterior, pero que hoy hemos hecho un gran esfuerzo por recuperarlas y sacarlas a las calles para que cumplan su función”, señaló María Cristina Nina.