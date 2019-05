San Juan de Miraflores: Fue a operarse un tumor en el estómago y sale peor tras presunta negligencia médica

¡Para no creerlo! Una presunta negligencia médica en el Hospital María Auxiliadora de San Juan de Miraflores dejó postrado a Denis Pedro Zúñiga, un esposo y padre de familia que se ganaba la vida como fotógrafo.



Según consignó América Noticias, en setiembre del 2018 Denis Pedro Zúñiga ingresó de emergencia al Hospital María Auxiliadora por un fuerte dolor en el estómago. El médico que lo atendió, José Cabada Olazábal, le dijo que tenía un tumor y que debía de operarse.

Aunque el fotógrafo y su familia pensaron que todo terminaría tras la cirugía, fue allí que comenzó su verdadero calvario. Y es que el padre de familia empezó a presentar extraños síntomas como inapetencia, sensación de llenura, vómitos y náuseas.

El médico le dijo a su esposa, Mercedes Enriquez, que poco a poco iba mejorar, pero Denis Pedro Zúñiga solo siguió empeorando. Hasta la fecha le tuvieron que practicar cuatro transfusiones de sangre y sus visitas al hospital se volvieron más frecuentes.

Preocupada por el estado de salud de su esposo, la mujer lo llevó al Instituto de Enfermedades Neoplásicas donde le practicaron una ecografía y le encontraron un elemento metálico en la parte lateral de su lesión. Asimismo, tiempo después, Mercedes Enriquez halló un apósito, es decir, una gasa acompañada con algodón para absorber la sangre.

Según contó a América Noticias, el médico no negó que haya dejado la gasa y el objeto metálico dentro del paciente. "Él me dijo que como era tan grande el tumor, probablemente se pudo quedar ahí la gasa, que no lo quiso porque quería hacerle daño", indicó la esposa.