La trabajadora de limpieza de la Municipalidad de San Luis, Crisantina Cajahuamán Valerio, denunció que fue agredida este jueves por una transeúnte, cuando realizaba sus labores cotidianas en la urbanización Jorge Chávez, ubicada en la jurisdicción mencionada, informó América Noticias.

La víctima de la agresión, que tiene tres meses de gestación, señaló que el acto de violencia llegó de parte de una ciudadana extranjera, identificada como Angela Coromoto, de nacionalidad venezolana. Participó también la pareja de esta última.

“La señora venezolana me ha golpeado y el hombre me ha golpeado la cabeza y el estómago. Sí (estoy embarazada), durante mi trabajo me ha golpeado, sí yo estaba limpiando”, declaró la mujer mientras se dirigía a la comisaría.

De acuerdo con el citado medio, Angela Coromoto y su pareja fueron trasladados a la comisaría de Yerbateros para las investigaciones del caso. En tanto, Crisantina Cajahuamán fue llevada al médico legista.

A través de su cuenta de Facebook, la Municipalidad de San Luis indicó que la Procuraduría Municipal se encuentra brindado el apoyo legal correspondiente para que esta agresión no quede impune.