San Marcos: Joven atacada por asesino de Erik Arenas tiene el rostro desfigurado y el pulmón comprometido

Con el rostro totalmente desfigurado. Así quedó Liset Linares Caballero, estudiante de la facultad de Química e Ingeniería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tras ser atacada por Huber Chacara Castro, el asesino del estudiante Erik Arenas.



Julio Quintanilla, abogado de la Federación Universitaria de San Marcos, informó que Linares Caballero también tiene un pulmón comprometido. La joven se encuentra internada en el hospital Dos de Mayo.



" Ella está con una especie de shock. Tiene el pulmón comprometido y el rostro totalmente desfigurado", explicó Quintanilla.



Asimismo, indicó que han pedido ayuda a una clínica especializada para que la joven se someta a una cirugía plástica "o en su defecto abrir una cuenta especial a nombre de su mamá para que pueda atenderse después de que supere el estado de emergencia".



El abogado confirmó que Huber Chacara Castro no conocía a Liset Linares Caballero, por lo que no se explica el motivo del ataque.



"Atacaba a personas solas como lo hizo ayer. Él [Huber Chacara Castro] le preguntó algo [a Liset Linares Caballero], ella respondió, y de frente se le abalanzó. La chica fue valiente, gritó y llamó a su profesor de laboratorio. Luego vinieron estudiantes y agentes de seguridad, la protegieron y salvaron su vida", agregó Quintanilla.



En tanto, se cree que Huber Chacara Castro asesinó a Erik Arenas por "envidia", al no poder terminar la carrera de Psicología.

Huber Chacara Castro confesó que él dejó el mensaje "yo lo maté".