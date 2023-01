Luego que la Policía Nacional ingresara forzadamente a la sede de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para expulsar a varios manifestantes que habían tomado el campus universitario, un emotivo momento se ha viralizado. Una mujer que llora desconsoladamente por sus familiares intervenidos y un efectivo policial que la abraza.

La madre de familia Luz María Torres fue entrevistada por Latina Noticias debido a que seis familiares suyos fueron intervenidos en San Marcos. La mujer mostró su preocupación por el caso, asegurando que no han hecho daño a nadie pues solo son personas humildes.

“Tengo mis sobrinos, una tía que ha venido de Juliaca, tengo primos a los que han matado a dos y por eso vienen a reclamar la justicia . Son gente humilde, le han recibido y alojado, pero qué de malo están haciendo con alojarse, son seremos humanos como nosotros . No están haciendo nada malo, solo están alojado a gente humilde. Muchos solo hablan quechua, no saben defenderse ni expresarse”, dijo.

EL ABRAZO DE UN POLICÍA CON FAMILIAR DE INTERVENIDOS

La mujer también reaccionó al abrazo que le dio un policía cuando se encontrara rompiendo en llanto en las afueras de la dependencia policial. Contó que el efectivo le dejó en claro que él solo sigue órdenes.

“ Me dijo que él es un ser humano como todos, pero que lamentablemente ellos no pueden hacer nada, cumplen órdenes que la rectora ha autorizado para este desalojo y que no me preocupe. Me ha dicho que no les va a pasar nada, que él también es padre de familia, que tiene mucha pena, pero que lamentablemente no puede hacer nada”, agregó.