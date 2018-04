San Marcos: Phillip Butters pierde los papeles con estudiante que protesta [VIDEO y FOTOS]

El locutor de radio Phillip Butters entrevistó a uno de los estudiantes que dirige la protesta en la San Marcos. El comentarista deportivo se mostró furioso y no dejó que el estudiante de Sociología explicará los motivos de la movilización.



El joven de nombre Gerardo contó que tiene 23 años y que dirige la Federación Universitaria. "Tras las fallidas negociaciones cn las autoridades, esta medida se terminó por resolver el día de hoy", explicó el estudiante a Phillip Butters.



Cuando el joven quiere comenzar a explicar el pliego de sus reclamos, Phillip Butters lo interrumpe. "¿Sabes que lo que están cometiendo es un delito?", le increpa el locutor radial al estudiante de sociología.



El joven le dice que no necesariamente es un delito y ahí es donde el locutor radial explota. "¿Impedir el libre tránsito de las personas para que puedan ingresar a la universidad no es un delito? ¿No es un delito tener un palo y una piedra?", dice Phillip Butters.



El estudiante le señala que el locutor se está dirigiendo a la forma en que se ejecuta la medida y no las razones. "Yo no te he llamado a preguntarte por las razones, te he llamado para preguntarte por el delito", alza la voz Phillip Butters.



El joven intenta volver a explicar las razones de la protesta, pero Phillip Butters continúa interrumpiendolo y pidiendo que se vaya a la cárcel. "No hay razón para cometer un delito, a mí no me importa porque lo están haciendo", grita el locutor radial.

