Dos delincuentes asesinaron de dos disparos al dueño de un chifa durante el asalto a los comensales. El crimen ocurrió esta madrugada en el local situado en la urbanización Los Jardines, en San Martín de Porres.

Un video grabado por una cámara de videovigilancia muestra cuando dos sujetos a bordo de un auto estacionan el vehículo para luego bajarse y cruzar, a la altura de la cuadra 5 de la avenida Fray Bartolomé de las Casas, e ingresar al chifa “Men Yin” para amenazar con sus armas a los clientes del negocio a fin que entreguen sus pertenencias.

Luego de disparar contra el propietario del chifa, de 47 años, los dos hampones huyeron corriendo hacia su vehículo y darse a la fuga. “Los delincuentes dispararon dos tiros y le cayeron en el pecho al dueño del local”, señaló.

El dueño del chifa fue trasladado a la clínica Cayetano Heredia, pero falleció a los pocos minutos de llegar al establecimiento de salud debido a la gravedad de sus heridas de bala. Trascendió que, una trabajadora del local resultó herida.

“Es lamentable lo que está pasando porque, a lo menos yo que he crecido en este barrio, no he conocido la delincuencia de esta manera”, dijo uno de los testigos del asalto y posterior asesinato dentro del chifa en San Martín de Porres.

El empresario peruano asesinado es recordado por tener más de 30 años en el rubro gastronómico en el distrito. Su familia asegura que el fallecido no tenía ningún problema con ninguna persona.

