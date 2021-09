Delincuentes se llevaron más de 20 celulares y dinero en efectivo luego de asaltar a pasajeros de un bus de transporte público a la altura del puente Bella Unión, en la Av. Universitaria, en el distrito de San Martín de Porres.

De acuerdo a América Noticias, los sujetos abordaron el bus de la empresa Palmari, que hace la ruta de Puente Piedra a Magdalena, para perpetrar el atraco. El hecho se produjo cuando la unidad se trasladaba en dirección norte.

“Justo, cuando voy a pasar el puente, de los pasajeros que estaban tranquilos se levantaron dos y comenzaron a decir ‘esto es un asalto’. Yo me sorprendí, quise voltear y uno de ellos se acercó y me dijo que detenga el carro”, contó el chofer del vehículo al matinal.

Como el conductor no detenía el bus, uno de los asaltantes no tuvo problemas en disparar y amenazarlo. “Como se dieron cuenta que estaba en movimiento el carro uno se acercó, el más alto, y me dijo: ‘detente’, con lisuras y realizó un disparo. ‘detente o te mato’”, reveló.

“Cuando hacen el disparo abro la puerta y sube otra persona y comenzaron a robar a los pasajeros”, agregó el chofer.

El citado medio detalló que los malhechores terminaron llevándose más de 20 celulares y dinero en efectivo. El caso es investigado por agentes de la Comisaria PNP Barboncito.