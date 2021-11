Paola Ugarte, trabajadora de un grifo, no puede caminar ni movilizarse por sí sola luego de haber sido arrastrada por el conductor de un auto que intentó darse a la fuga tras llenar gasolina en el grifo Santa Rita, ubicado en el cruce de las avenidas Izaguirre y Canta Callao, en San Martín de Porres.

En las imágenes difundidas por América Noticias, se observa cómo ella se aferra a la manija del auto blanco para evitar que el conductor se dé a la fuga. Incluso, se aprecia que el copiloto de la unidad desciende para intentar sacar a la joven que se negaba a dejarlos ir.

“Yo me doy cuenta que se estaba pasando la gasolina (más de la que pidió). La única solución era sacarla, pero él (conductor) no quería, estaba apurado”, contó Paola. Por lo que ella se aferró a la unidad. “Yo le decía: ‘pare, pare’”.

Conductor deja herida a trabajadora de grifo https://www.americatv.com.pe/

Según la agraviada, el conductor del vehículo de placa V6E-680 placa sería Michel Pozo Vásquez, a quien ella reconoció. “Lo reconozco. Él es el conductor”, confirmó enseñando una fotografía del hombre.

DENUNCIA A CONDUCTOR

Recién este lunes, luego de tres días de ocurrido el accidente, Paola Ugarte se trasladó a la comisaría Sol de Oro para asentar la denuncia debido a que sentía dolor y no podía mover las piernas.

“Había dos varones y una chica que estaba grabando. Ellos han esperado que me quede sola para hacer eso, no lo sé. Su intención no ha sido buena. A las finales la única perjudicada soy yo porque me quedo sin trabajo. No sé qué es lo que va a pasar más adelante con mi pierna porque no la puedo mover. Tengo que tomarme tres pastillas, ponerme inyecciones para poder dormir porque me duele demasiado. Los doctores dicen que como no tengo nada, (tome) una pastilla. No saben que se siente no poderla mover, estorbar de una u otra forma”, comentó muy afectada la joven.

Ella llegó acompañada de su pareja a la dependencia policial, quien la ayuda a trasladarse debido a que no puede movilizarse por sí sola. “Yo sé que él también se cansa. Para cualquier cosa tiene que cargarme, cuando tengo que ir al baño, para hacer mis cosas, me desespera estar así”, sostuvo.

Indicó que, si bien las placas de sus piernas están bien, ella aún siente dolor. “Me sacaron las placas, me dijeron que no tenía absolutamente nada. Me mandaron un hielo en gel que me lo estoy poniendo, pero no lo aguanto, no me pasa el dolor”, precisó.

VIDEO RECOMENDADO

Desde este lunes 15 de noviembre, las personas de 45 años a más solo podrán abordar los buses interprovinciales, si cuentan con las dos dosis de vacuna. Bajo contexto, surge la siguiente interrogante: ¿cómo un ciudadano puede acreditar que cuenta con la inmunización completa contra el COVID-19? Aquí te lo contamos.