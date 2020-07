Una ciudadana venezolana, que fue intervenida sin mascarilla durante una intervención en San Martín de Porres, se resistió a las agentes que la llevaban a un patrullero e incluso amenazó con golpearlas, sin importar que todo quedó registrado por las cámaras de los principales noticieros del país.

Ocurrió en la urbanización Fiori del conocido distrito del cono norte de Lima. La policía y personal de fiscalización realizaban una intervención en hoteles, bares y cantinas, pero también, en los parques; debido a que en muchos de ellos se reúne gente a libar licor.

Así, una joven mujer, que por el dejo quedó en claro que tiene la nacionalidad venezolana, fue intervenida. Ella en todo momento puso tenaz resistencia y se portó de manera amenazante contra las agentes.

MUJER EXPUSO A POLICÍAS POR NO LLEVAR MASCARILLA

“Mira maldita no me estés apretando la mano, porque te voy a meter un coñazo”, “¿Por qué no me agarra una sola? Me agarran de a cuatro”, manifestó la mujer, quien no llevaba puesta la mascarilla, por lo que podría ser un peligro para los agentes del orden.

La policía informó que todas las personas intervenidas serán llevadas a la comisaría del sector para imponerles una multa y verificar su identidad.

Algunas personas lamentaron el comportamiento de esta persona, teniendo en cuenta que se encuentra en un país ajeno que le ‘abrió las puertas', ante la grave crisis económica que sacude su país.

San Martín de Porres: Venezolana intervenida en operativo. (90 segundos | Latina)

