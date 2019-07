Fiscalía abre investigación contra mujer que mató a cachorrito que arrojó desde quinto piso | FOTOS

Se inicia una investigación. Leydi Chujitalli Cenepo es el nombre de la mujer que arrojó a un cachorro de apenas unos meses de vida por el quinto piso del edificio donde vive, en San Martín de Porres.

El Ministerio Público anunció una investigación preliminar por el presunto delito de actos de crueldad contra un animal doméstico. Según denunciaron los vecinos de la mujer, no les aceptaron la denuncia en la comisaría de San Martín de Porres.

"El Ministerio Público abrió investigación preliminar contra Leydi Chujitalli Cenepo, por el presunto delito de actos de crueldad contra un animal doméstico, pues habría causado la muerte de un can que habría arrojado del piso 5 de un inmueble, del distrito de San Martín de Porres", se lee en el mensaje de Twitter de la Fiscalía de la Nación.

Mujer mata a cachorro arrojándolo desde quinto piso y se defiende. Video: América Noticias

El hecho ocurrió el lunes. Según informó América Noticias, los testigos declararon que el perrito ingresó al departamento de Leydi Chujitalli Cenepo aprovechando que un inquilino dejó la puerta abierta.

"No era mi intención matarlo, lo tiré, eso es todo, no puedo dar más explicaciones. De casualidad pasó y nunca más voy a volver a hacer esas cosas", declaró la mujer, quien aceptó haber arrojado al can.

Según informó el Ministerio Público, la fiscal a cargo del caso solicitará a la Policía Nacional una explicación por no haber querido aceptar la denuncia ni darles aviso sobre lo ocurrido.

"La fiscal Soraya Soplín Tello, del 2° despacho de la 1° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de #LimaNorte, solicitará informes a la Policía Nacional sobre las razones por las que no se dio aviso oportuno a la Fiscalía de Turno sobre el hecho"