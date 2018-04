San Martín de Porres: padres denuncian presunto robo de uno de sus gemelos al momento de nacer [FOTOS]

La felicidad por la llegada de sus gemelos se transformó en angustia y desesperación. Edgar Quiroz Baquedano y su esposa Mariela Guillermo denunciaron el presunto robo de uno de sus bebés, al momento de nacer, en el hospital Cayetano Heredia, en San Martín de Porres.



Con ecografías donde se aprecian dos fetos en el vientre, el padre dijo que tras la cesárea, solo salió una enfermera muy nerviosa y le dijo que ‘las ecografías se han equivocado, solo nació un bebé’.



“Cuando le reclamé, se metió y me tiró la puerta. No entiendo qué pasó con mi hijo. El personal de este hospital, antes de la cesárea, tomó el ritmo cardiaco a mis hijos y sonaban dos corazones. Me mandaron a comprar todo para dos bebés”, dijo.

Añadió que durante la operación una enfermeras salió de sala y le pidió un táper. “Lo compré y se lo di, pero no sé para qué me lo pidieron”, contó.



ILUSIÓN ROTA

Don Edgar cuenta que toda su familia esperaba con ilusión la llegada de sus gemelos. “Este es el tercer embarazo de gemelos de mi esposa. Tenemos cuatro hijos. Gemelos y mellizos, esperábamos a nuestros bebés con mucha ilusión. Ahora solo nos entregan uno, tienen que decirnos qué pasó. Creemos que se robaron a nuestro bebé”, expresó entre lágrimas Mariela Guillermo.



La Defensoría del Pueblo y SuSalud ya se pusieron en contacto con los padres.