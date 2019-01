San Martín de Porres: Envenenan y matan a 9 mascotas del 'domador de perros' | FOTOS

“Ellos eran mi vida, mi manada. Ahora ya no tengo nada”, dijo entre lágrimas Salomé Díaz, conocido como ‘el domador de perros’ por su capacidad para adiestrarlos, y quien sufre ahora porque sus nueve canes fueron envenenados.



Mostrando la foto de la publicación que Trome le hizo hace un par de años, y que guarda con mucho cariño, dijo que es uno de los mejores recuerdos que tiene de ellos.



“Allí están Boby, Perry, Suertudo, Ene, Bolton, Junior, Bethoven, Milan y Balón”, nos dijo, recordando con pesar a cada uno de sus fieles amigos.

Sus canes también hicieron noticia por el recibimiento que le dieron al papa Francisco cuando llegó de visita al Perú, el año pasado.

Salomé Díaz participaba con sus perros en diversos eventos. En compañía de sus mascotas, le dio la bienvenida al papa Francisco en enero del año pasado.

‘DE TERROR’



Desde su casa, en San Martín de Porres , Salomé Díaz contó que sus mascotas fueron envenenadas un día antes de Navidad. Él había salido a un evento, solo por un par de horas, y al regresar encontró la terrible escena. “Había baba, sangre, algo como vidrio molido... no imaginan la escena de terror”, recordó.



No cree que el salvaje acto haya sido por robo, pero tampoco sabe quién pudo haber sido. “Muchos me odiaban por criar varios perros”, dijo. Agregó que sus canes eran cruzados o mestizos y recogidos de la calle, “pero con cariño, todos fueron bien portaditos”.