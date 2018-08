San Martín de Porres: Expertos analizan comportamiento del pasajero matón que agredió a chofer | VIDEO y FOTOS

A raíz de la agresión sufrida por un conductor de bus por parte de un pasajero identificado como Gabriel Villavicencio, en San Martín de Porres, dos expertos señalan los factores que causan la violencia.



La psicóloga Lorena Pastor indica que cualquier reacción contra otra persona depende bastante de la interpretación.



"Al parecer, este señor (Villavicencio) se sintió ignorado por el conductor, pese a que este le informaba que no podía detenerse en un paradero prohibido. Eso lo llenó de ira y, sin medir consecuencias, lo agredió en el rostro", dijo a Trome la especialista.

Sin embargo, aclaró que el mal manejo de conducta se podría deber a una crianza inadecuada desde niño, a un posible trastorno de personalidad, maltratos en la niñez o haber estado expuesto a modelos inadecuados.

"De repente ha sufrido maltratos en el hogar, no ha tenido ejemplos a seguir, por eso se comporta de esa forma", añadió la especialista.



DESAPEGO



Para el sociólogo Clody Guillen Albán, las familias peruanas han cambiado. "Se nota el desapego de los padres con los hijos, ya no hay respeto y muchas veces se agreden mutuamente", indicó el experto en poblaciones vulnerables.



Detalló que en el accionar de Villavicencio se evidencia una conducta antisocial. Al no querer acatar una norma, como bajar en un paradero formal, explotó de furia contra el chofer.

CONSEJOS



-Hay que pregonar con el ejemplo. Los padres no pueden tener conductas violentas, porque los niños los van a imitar.



-Poner reglas, horarios y tareas en el hogar a todos los miembros de la familia.



-Hay que mostrar afecto y amor. No por ser un niño varón no se le debe besar.